Bryan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bryan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bryan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bryan 3 Ağu 1996 tarihinde Salvador şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Bryan Borges Mascarenhas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bryan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jose Renato Martinez yapmaktadır. Bryan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube Náutico Capibaribe futbol takımında oynamaktadır. Clube Náutico Capibaribe takımına 6 Aralık 2019 tarihinde katılmıştır. Bryan'nin Clube Náutico Capibaribe ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Bryan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bryanborges31/

Bryan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bryan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Bryan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bryan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Chapecoense

1 Ocak 2018 yılında Náutico

29 Ağu 2018 yılında Chapecoense

13 Kasım 2019 yılında Kulüpsüz

6 Aralık 2019 yılında Náutico

Bryan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bryan şuan Clube Náutico Capibaribe takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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