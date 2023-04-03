Bryan Linssen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Linssen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bryan Linssen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bryan Linssen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bryan Linssen 8 Ekim 1990 tarihinde Neeritter şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bryan Linssen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini V4S yapmaktadır. Bryan Linssen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Urawa Red Diamonds futbol takımında oynamaktadır. Urawa Red Diamonds takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bryan Linssen'nin Urawa Red Diamonds ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Bryan Linssen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bryan Linssen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Bryan Linssen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bryan Linssen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Fortuna Sittard

1 Temmuz 2009 yılında MVV Maastricht

1 Temmuz 2010 yılında VVV-Venlo

1 Temmuz 2013 yılında Heracles Almelo

1 Temmuz 2015 yılında FC Groningen

3 Temmuz 2017 yılında Vitesse

6 Temmuz 2020 yılında Feyenoord

11 Temmuz 2022 yılında Urawa Reds

Bryan Linssen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bryan Linssen şuan Urawa Red Diamonds takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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