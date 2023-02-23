Bryan Mendoza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Mendoza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bryan Mendoza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bryan Mendoza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bryan Mendoza 7 Mart 1993 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bryan Mendoza Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAS SCOUTING yapmaktadır. Bryan Mendoza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Vratsa futbol takımında oynamaktadır. Botev Vratsa takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bryan Mendoza'nin Botev Vratsa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bryan Mendoza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bryan Mendoza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bryan Mendoza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bryan Mendoza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Barracas C.

9 Ağustos 2019 yılında FC Botosani

31 Ağustos 2020 yılında Petrolul

7 Şubat 2021 yılında FC Botosani

8 Şubat 2021 yılında Comuna Recea

30 Haziran 2021 yılında FC Botosani

1 Temmuz 2021 yılında Petrolul

15 Ocak 2022 yılında Sacachispas

8 Temmuz 2022 yılında Botev Vratsa

Bryan Mendoza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bryan Mendoza şuan Botev Vratsa takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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