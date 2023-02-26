Bryan Nazareno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Nazareno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bryan Nazareno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bryan Nazareno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bryan Nazareno 28 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Bryan Cristhian Nazareno Morcillo şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bryan Nazareno Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD El Nacional futbol takımında oynamaktadır. CD El Nacional takımına 3 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Bryan Nazareno'nin CD El Nacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Bryan Nazareno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bryan Nazareno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Barcelona SC B
1 Ağustos 2020 yılında Toreros FC
3 Mart 2022 yılında CD El Nacional
Bryan Nazareno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bryan Nazareno şuan CD El Nacional takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
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