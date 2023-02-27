Bryan Nouvier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Nouvier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bryan Nouvier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bryan Nouvier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bryan Nouvier 21 Haziran 1995 tarihinde Metz şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Bryan Jerome Gilbert Nouvier şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bryan Nouvier Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini REOL Football Management yapmaktadır. Bryan Nouvier, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swift Hesperange futbol takımında oynamaktadır. Swift Hesperange takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bryan Nouvier'nin Swift Hesperange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bryan Nouvier Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bryan Nouvier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Bryan Nouvier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bryan Nouvier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağustos 2015 yılında CFR Cluj

1 Temmuz 2018 yılında Sepsi OSK

30 Haziran 2019 yılında CFR Cluj

1 Temmuz 2019 yılında Rakow

5 Ağustos 2020 yılında Sepsi OSK

1 Temmuz 2021 yılında Jeunesse Esch

1 Temmuz 2022 yılında Hesperange

Bryan Nouvier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bryan Nouvier şuan Swift Hesperange takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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