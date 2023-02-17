Bryan Okoh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Okoh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bryan Okoh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bryan Okoh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bryan Okoh 16 Mayıs 2003 tarihinde Houston, Texas şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İsviçre,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Bryan Ikemefuna Okoh şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bryan Okoh Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Bryan Okoh, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Red Bull Salzburg futbol takımında oynamaktadır. Red Bull Salzburg takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Bryan Okoh'nin Red Bull Salzburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bryan Okoh Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bryanokoh/

Bryan Okoh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bryan Okoh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Bryan Okoh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bryan Okoh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında RB Salzburg

2 Temmuz 2019 yılında FC Liefering

30 Haziran 2021 yılında RB Salzburg

Bryan Okoh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bryan Okoh şuan Red Bull Salzburg takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bryan Okoh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Espagnol LS, FC Lausanne-Sport

İsviçre U21 takımında 3 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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