Bryan Ona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Ona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bryan Ona adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bryan Ona Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bryan Ona 12 Aralık 1993 tarihinde Sangolquí şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Bryan Gabriel Oña Simbaña şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bryan Ona Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Iván Reyes yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD El Nacional futbol takımında oynamaktadır. CD El Nacional takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bryan Ona'nin CD El Nacional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bryan Ona Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bryan Ona isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Bryan Ona Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bryan Ona futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında El Nacional B

1 Temmuz 2012 yılında CD El Nacional

1 Temmuz 2013 yılında El Nacional B

11 Şubat 2014 yılında Técnico U.

27 Ocak 2015 yılında Dep. Cuenca

7 Mart 2017 yılında Delfín SC

1 Şubat 2019 yılında Uni. Católica

4 Ocak 2021 yılında AD 9 de Octubre

10 Haziran 2021 yılında Kulüpsüz

2 Ağustos 2021 yılında CD Olmedo

3 Ocak 2023 yılında CD El Nacional

Bryan Ona Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bryan Ona şuan CD El Nacional takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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