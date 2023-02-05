Bryan Passi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Passi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bryan Passi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bryan Passi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bryan Passi 5 Ağu 1997 tarihinde Marseille şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Kongo,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bryan Passi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccermax yapmaktadır. Bryan Passi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chamois Niortais FC futbol takımında oynamaktadır. Chamois Niortais FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Bryan Passi'nin Chamois Niortais FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bryan Passi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bryan Passi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bryan Passi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bryan Passi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Montpellier

31 Ağu 2017 yılında AC Le Havre

30 Ocak 2018 yılında Montpellier

1 Temmuz 2019 yılında Chamois Niort

Bryan Passi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bryan Passi şuan Chamois Niortais FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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