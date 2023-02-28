Bryan Rabello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Rabello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bryan Rabello adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bryan Rabello Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bryan Rabello 16 Mayıs 1994 tarihinde Rancagua şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Şili,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Bryan Martín Rabello Mella şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bryan Rabello Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIM fútbol yapmaktadır. Bryan Rabello, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bryan Rabello'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bryan Rabello Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bryan Rabello isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Bryan Rabello Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bryan Rabello futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Colo Colo

1 Temmuz 2012 yılında Sevilla Atl.

1 Temmuz 2013 yılında Sevilla

24 Ocak 2014 yılında Dep. La Coruña

30 Haziran 2014 yılında Sevilla

29 Ağustos 2014 yılında FC Luzern

29 Ocak 2015 yılında Sevilla

30 Ocak 2015 yılında CD Leganés

30 Haziran 2015 yılında Sevilla

7 Temmuz 2015 yılında Santos Laguna

1 Ocak 2017 yılında UNAM Pumas

31 Aralık 2017 yılında Santos Laguna

1 Temmuz 2018 yılında Lobos BUAP

30 Haziran 2019 yılında Santos Laguna

20 Ağustos 2019 yılında U. Concepción

5 Şubat 2020 yılında Atromitos Athen

31 Ağustos 2021 yılında Unión Española

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Bryan Rabello Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bryan Rabello şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Bryan Rabello Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Şili U20 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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