Bryan Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bryan Ramirez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bryan Ramirez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bryan Ramirez 11 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Bryan Josías Ramírez León şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bryan Ramirez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TG Warriors yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LDU Quito futbol takımında oynamaktadır. LDU Quito takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bryan Ramirez'nin LDU Quito ile sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihinde bitmektedir.

Bryan Ramirez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bryan Ramirez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Bryan Ramirez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bryan Ramirez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Cumbayá FC

3 Ocak 2023 yılında LDU Quito

Bryan Ramirez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bryan Ramirez şuan LDU Quito takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

CS Norte América (2012)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.