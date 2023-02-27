Bryan Reyna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Reyna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bryan Reyna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bryan Reyna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bryan Reyna 23 Ağustos 1998 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Roberto Bryan Reyna Casaverde şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bryan Reyna Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Bryan Reyna, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Alianza Lima futbol takımında oynamaktadır. Club Alianza Lima takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bryan Reyna'nin Club Alianza Lima ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Bryan Reyna Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bryan_reyna98/

http://www.facebook.com/profile.php?id=100009164890607

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Bryan Reyna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bryan Reyna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Bryan Reyna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bryan Reyna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Mallorca Juv. A

1 Temmuz 2017 yılında Mallorca

29 Ocak 2018 yılında CD Toledo

30 Haziran 2018 yılında Mallorca

24 Temmuz 2018 yılında CD Alcoyano

30 Haziran 2019 yılında Mallorca

30 Temmuz 2019 yılında Barakaldo CF

31 Aralık 2019 yılında Mallorca

1 Ocak 2020 yılında Las Rozas CF

30 Haziran 2020 yılında Mallorca

1 Ağustos 2020 yılında RCD Mallorca B

15 Ocak 2021 yılında AD Cantolao

1 Ocak 2023 yılında Alianza Lima

Bryan Reyna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bryan Reyna şuan Club Alianza Lima takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Bryan Reyna Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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