Bryan Rios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Rios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bryan Rios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bryan Rios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bryan Rios 1 Temmuz 2000 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Bryan Sebastián Ríos Meneses şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bryan Rios Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bryan Rios, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Binacional futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Binacional takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bryan Rios'nin Deportivo Binacional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bryan Rios Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bryan.rios01/

http://www.facebook.com/bryan.rios.2000

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Bryan Rios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bryan Rios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Bryan Rios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bryan Rios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Temmuz 2021 yılında U. San Martín

1 Ocak 2023 yılında Dep. Binacional

Bryan Rios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bryan Rios şuan Deportivo Binacional takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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