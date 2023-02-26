Bryan Rivera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Rivera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bryan Rivera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bryan Rivera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bryan Rivera 26 Şubat 1997 tarihinde Quinindé şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Bryan Steven Rivera Andrango şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bryan Rivera Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cuenca futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cuenca takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Bryan Rivera'nin Deportivo Cuenca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bryan Rivera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bryan Rivera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bryan Rivera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bryan Rivera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2013 yılında Independ. U20

1 Ocak 2015 yılında Independiente B

1 Ocak 2016 yılında Independ. U20

1 Mart 2016 yılında CD Espoli

23 Ağustos 2016 yılında Independ. U20

1 Ocak 2017 yılında Independiente B

1 Temmuz 2017 yılında Independiente

1 Şubat 2019 yılında Ind. Jrs.

22 Haziran 2019 yılında Independiente

2 Ocak 2020 yılında Barcelona SC

11 Ocak 2021 yılında Guayaquil City

31 Aralık 2021 yılında Barcelona SC

3 Ocak 2022 yılında Dep. Cuenca

Bryan Rivera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bryan Rivera şuan Deportivo Cuenca takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Bryan Rivera Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvador U23 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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