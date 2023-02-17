Bryan Rochez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Rochez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bryan Rochez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bryan Rochez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bryan Rochez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Rochez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bryan Rochez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bryan Rochez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bryan Rochez 1 Ocak 1995 tarihinde Tegucigalpa şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Honduras uyrukludur.Gerçek adı da Bryan Giovanni Róchez Mejía şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bryan Rochez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Soccer Player LLC yapmaktadır. Bryan Rochez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portimonense SC futbol takımında oynamaktadır. Portimonense SC takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bryan Rochez'nin Portimonense SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bryan Rochez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rochezbryan/

Bryan Rochezboyu ve yaşı kaç

Bryan Rochez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bryan Rochez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Bryan Rochez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bryan Rochez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Orlando

21 Temmuz 2016 yılında Real España

31 Aralık 2016 yılında Orlando

18 Mart 2017 yılında Atlanta

22 Ağu 2017 yılında Nacional

13 Temmuz 2022 yılında Portimonense

Bryan Rochez kimdir

Bryan Rochez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bryan Rochez şuan Portimonense SC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Bryan Rochez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Honduras takımında 21 numaralı formasıyla 4 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 0 gol atmıştır.

Honduras U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 7 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Bryan Rochez nereli

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