Bryan Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bryan Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bryan Sanchez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bryan Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bryan Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bryan Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bryan Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bryan Sanchez 24 Nisan 1993 tarihinde Ibarra şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Bryan David Sánchez Congo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bryan Sanchez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Iván Reyes yapmaktadır. Bryan Sanchez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Emelec futbol takımında oynamaktadır. CS Emelec takımına 5 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Bryan Sanchez'nin CS Emelec ile sözleşmesi 30 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Bryan Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bryan Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Bryan Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bryan Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Nisan 2010 yılında Norte América

5 Ekim 2010 yılında Independ. U20

31 Aralık 2010 yılında Norte América

21 Ocak 2011 yılında Independ. U20

1 Ocak 2012 yılında Independiente B

1 Ocak 2013 yılında Independiente

1 Ocak 2014 yılında Independiente B

1 Ağustos 2014 yılında Norte América

4 Ağustos 2014 yılında Uni. Católica

30 Aralık 2014 yılında Norte América

27 Ocak 2015 yılında Uni. Católica

14 Temmuz 2015 yılında LDU Portoviejo

30 Mart 2016 yılında CD América

27 Şubat 2018 yılında Uni. Católica

4 Ocak 2019 yılında SD Aucas

5 Ocak 2021 yılında CS Emelec

3 Ocak 2022 yılında Orense

31 Aralık 2022 yılında CS Emelec

Bryan Sanchez kimdir

Bryan Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bryan Sanchez şuan CS Emelec takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Bryan Sanchez nereli

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