Bryan Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bryan Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bryan Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bryan Sanchez 28 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Bryan Isaac Sánchez Sumarraga şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bryan Sanchez Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Seth Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Aucas futbol takımında oynamaktadır. SD Aucas takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Bryan Sanchez'nin SD Aucas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bryan Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bryan Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Bryan Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bryan Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında SD Aucas

9 Mayıs 2022 yılında Cincinnati 2

31 Aralık 2022 yılında SD Aucas

Bryan Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bryan Sanchez şuan SD Aucas takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.