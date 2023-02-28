Bryan Soto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Soto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bryan Soto kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bryan Soto ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bryan Soto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Soto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bryan Soto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Soto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bryan Soto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bryan Soto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bryan Soto 1 Haziran 2001 tarihinde Santiago de Chile şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Bryan Andrés Soto Pereira şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bryan Soto Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Bryan Soto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Everton futbol takımında oynamaktadır. CD Everton takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bryan Soto'nin CD Everton ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Bryan Soto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bryan Soto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Bryan Soto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bryan Soto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Colo Colo

17 Şubat 2022 yılında La Serena

31 Aralık 2022 yılında Colo Colo

1 Ocak 2023 yılında CD Everton

31 Aralık 2023 yılında Colo Colo

Bryan Soto kimdir

Bryan Soto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bryan Soto şuan CD Everton takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Bryan Soto Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Şili U20 takımında 6 numaralı formasıyla 12 Aralık 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Bryan Soto nereli

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