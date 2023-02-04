Bryan Soumare kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Soumare Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bryan Soumare adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bryan Soumare Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bryan Soumare 11 Şubat 1999 tarihinde Saint-Quentin şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Fransa,Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bryan Soumare Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Qigsports yapmaktadır. Bryan Soumare, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dijon FCO futbol takımında oynamaktadır. Dijon FCO takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Bryan Soumare'nin Dijon FCO ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bryan Soumare Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bryan Soumare isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Bryan Soumare Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bryan Soumare futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Saint-Quentin

1 Temmuz 2019 yılında Dijon

1 Temmuz 2020 yılında FC Sochaux

30 Haziran 2021 yılında Dijon

Bryan Soumare Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bryan Soumare şuan Dijon FCO takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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