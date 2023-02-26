Bryan Tana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Tana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bryan Tana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bryan Tana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bryan Tana 17 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Bryan Israel Tana Vargas şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bryan Tana Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD El Nacional futbol takımında oynamaktadır. CD El Nacional takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Bryan Tana'nin CD El Nacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Bryan Tana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bryan Tana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2017 yılında El Nacional B
1 Ağustos 2020 yılında CD La Union
31 Aralık 2020 yılında El Nacional B
1 Ocak 2021 yılında CD El Nacional
Bryan Tana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bryan Tana şuan CD El Nacional takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
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