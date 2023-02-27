Bryan Urrutia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Urrutia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bryan Urrutia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bryan Urrutia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bryan Urrutia 14 Nisan 2002 tarihinde Trujillo şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Bryan Franclin Urrutia Zavaleta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bryan Urrutia Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bryan Urrutia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carlos A. Mannucci futbol takımında oynamaktadır. Carlos A. Mannucci takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Bryan Urrutia'nin Carlos A. Mannucci ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bryan Urrutia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/urrutia.7/

http://www.facebook.com/bryan.urrutia11

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Bryan Urrutia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bryan Urrutia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Bryan Urrutia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bryan Urrutia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Octavio Espin.

1 Ocak 2022 yılında CA Mannucci

Bryan Urrutia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bryan Urrutia şuan Carlos A. Mannucci takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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