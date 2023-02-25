Bryan Wittle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Wittle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bryan Wittle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bryan Wittle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bryan Wittle 28 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Bryan Stiven Wittle Caicedo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bryan Wittle Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Emelec futbol takımında oynamaktadır. CS Emelec takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Bryan Wittle'nin CS Emelec ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Bryan Wittle Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bryan Wittle isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bryan Wittle Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bryan Wittle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Rocafuerte U20

1 Ocak 2019 yılında Barcelona SC B

1 Ocak 2020 yılında Toreros FC

1 Ocak 2021 yılında Emelec B

1 Ocak 2022 yılında CS Emelec

Bryan Wittle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bryan Wittle şuan CS Emelec takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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