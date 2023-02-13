Bryan Zaragoza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Zaragoza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bryan Zaragoza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bryan Zaragoza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bryan Zaragoza 9 Eylül 2001 tarihinde Málaga şehrinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Bryan Zaragoza Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bryan Zaragoza Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Manuel García Quilón yapmaktadır. Bryan Zaragoza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Granada futbol takımında oynamaktadır. Granada takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bryan Zaragoza'nin Granada ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bryan Zaragoza Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bryan Zaragoza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bryan Zaragoza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bryan Zaragoza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Granada Juv. A

1 Temmuz 2020 yılında Recre Granada

23 Eylül 2020 yılında CP El Ejido

30 Haziran 2021 yılında Recre Granada

1 Temmuz 2022 yılında Granada

Bryan Zaragoza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bryan Zaragoza şuan Granada takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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