Brynjar Snaer Palsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brynjar Snaer Palsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brynjar Snaer Palsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brynjar Snaer Palsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brynjar Snaer Palsson 11 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Brynjar Snær Pálsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brynjar Snaer Palsson Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Brynjar Snaer Palsson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HK Kópavogs futbol takımında oynamaktadır. HK Kópavogs takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Brynjar Snaer Palsson'nin HK Kópavogs ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Brynjar Snaer Palsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brynjar Snaer Palsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brynjar Snaer Palsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brynjar Snaer Palsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ekim 2017 yılında ÍA Akranes

13 Nisan 2018 yılında Kári

10 Mayıs 2019 yılında ÍA Akranes

2 Şubat 2023 yılında HK Kópavogs

Brynjar Snaer Palsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brynjar Snaer Palsson şuan HK Kópavogs takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Brynjar Snaer Palsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

UMF Skallagrímur (-2017), ÍA Akranes

İzlanda U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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