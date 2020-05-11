BŞEÜ'de sınavlar çevrimiçi ortamda yapılacak

BİLECİK (AA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) bahar dönemi sınavları, çevrimiçi ortamda yapılacak.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Senato tarafından 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yarı yılında yapılacak olan sınavlara ilişkin kararlar alındığı belirtildi.

Final, dönem sonu uygulaması ve bütünleme sınavları yerine "24 saat süreli evden açık kaynaklı çevrimiçi sınav" yapılacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahar yarı yılında, final ve dönem sonu uygulaması sınavları 08-20 Haziran tarihleri arasında uzaktan öğretim yoluyla yapılacaktır. Yine bütünleme sınavları da 22 Haziran - 06 Temmuz tarihleri arasında aynı usulle yapılacaktır. Final, bütünleme ve dönem sonu uygulaması sınavları yerine 24 saat süreli evden açık kaynaklı çevrimiçi sınav yapılacaktır."

Uygulanacak sınavların, dersin öğretim elemanının talebine bağlı olarak çevrimiçi ödev, araştırma, proje ve yoruma dayalı açık sorulardan oluşabileceği aktarıldı.





Kaynak: AA