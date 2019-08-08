BŞEÜ'den robotik kodlama kursu

BİLECİK (AA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesince (BŞEÜ) robotik kodlama kursu açılacağı bildirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, artan teknolojik bağımlılık, yaygın internet kullanımı ve ileri teknolojiye erişimin önündeki engellerin azalmasının ilköğretim çağındaki çocuklar için yaşamı kolaylaştıracak birçok fırsat sunduğu, kimi zaman da genç beyinlere zarar verebilecek birtakım uygulamaları beraberinde getirdiği vurgulandı.

Teknolojik erişimin kolaylaşmasının özellikle ilköğretim çağındaki çocukların teknolojik bağımlılıklarını artırdığı, bu durumun aileler ve eğiticiler için önemli bir sorun haline geldiği belirtilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

''İlköğretim öğrencilerinin ilerleyen teknolojiye adaptasyonu ve teknolojik imkanları zihinsel ve bilişsel gelişimleri için doğru kullanabilmeleri adına ailelere ve eğitim sistemine önemli görevler düşmektedir. Gençlerin teknolojiye olan bağımlılıklarını azaltmak ve veri teknolojiyi kendi bilişsel ve zihinsel gelişimleri için doğru kullanabilmelerine yardımcı olmak için üniversitenin Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından açılan robotik kodlama kursu ile hem ailelere hem de ilköğretim öğrencilerine teknolojiyi fırsata çevirebilmeleri için imkan sunulmuş olacaktır. Kurs ile ilk ve ortaokul öğrencileri motor becerilerinin hızlandırılması, mekanik alanlara yatkınlıklarının artırılması, takım çalışmasını öğrenmeleri ve geleceğin teknolojisiyle daha ilköğretim sıralarında tanışmalarına olanak sağlanması amaçlanmaktadır. Çocuklar, bilişsel ve zihinsel yeteneklerini eğlenceli bir şekilde vakit geçirerek geliştirirlerken ayrıca programlanabilir setler sayesinde, herhangi bir problemin çözümü için gerekli olan adımları tanımlayan algoritma ile de tanışmış olacaklar. Robotik Kodlama Kursu ile çocuklarımızın hem robotlarla tanışmaları hem mekanik düzeneklerin çalışma prensiplerini öğrenmeleri hem de daha ilköğretim çağlarında alanında uzman mühendis eğitmenler eşliğinde üniversite sıralarıyla tanışmalarına imkan sunulacaktır.''



Kaynak: AA