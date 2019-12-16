BŞEÜ'den "Sınai Mülkiyet Hakları Farkındalık Oluşturma" eğitimi

BİLECİK (AA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) tarafından "Girişimcilik Merkezi Tanıtımı, Sınai Mülkiyet Hakları Farkındalık Oluşturma" etkinliği gerçekleştirildi.

Rektör Yardımcısı ve TTO Koordinatörü Prof. Dr. Harun Mindivan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Salonu'ndaki programda, toplumların başkalarına bağımlı kalmamak için kendi bilgisini üretmesi gerektiğini söyledi.

"Bilgi üretmek için Ar-Ge faaliyetlerinin önemine işaret eden Mindivan, şöyle konuştu:

"Üniversiteler, araştırma merkezleri gibi kurumlar, Ar-Ge tabanlı çalışmaların yapıldığı yerlerdir. Ar-Ge faaliyetlerinin sonucunda üretilen yeni bilginin hukuki açıdan korunması ve katma değere dönüşmesi, başta ülkemiz, bölgemiz ve üniversitemiz adına önemli bir aşamadır. Teknoloji transfer ofisleri de üniversitelerde Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması, bilimsel çalışmalar sonunda elde edilen yenilik ya da buluşların korunması ve ekonomik değer dönüşmesi adına faaliyetlerin yapıldığı yerlerdir. Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması ve yeni bilginin ekonomik değere dönüşmesi için gerçekleştirilecek girişimcilik faaliyetleri, özellikle lisansüstü öğrencilerimizi ve danışman akademisyenlerimizi yakından ilgilendirmektedir."

Prof. Dr. Mindivan'ın konuşmasının ardından katılımcılar sunum yaptı.



Kaynak: AA