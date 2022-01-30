BT Çözümleri Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 BT Çözümleri Uzmanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde BT Çözümleri Uzmanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; BT Çözümleri Uzmanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan BT Çözümleri Uzmanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

BT Çözümleri Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 BT Çözümleri Uzmanı Maaşları

BT Çözümleri Uzmanı maaşı ortalama olarak aylık 15375_TL'dir. En düşük BT Çözümleri Uzmanı maaşı 8750_TL, En yüksek ise 22000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR BT Çözümleri Uzmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2511.04

Meslek Adı :

BT Çözümleri Uzmanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yazılım Ve Uygulama Geliştiricileri Ve Analistleri

Meslek Birim Grubu :

Sistem Analistleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yetkisi dahilinde ve tanımlanmış görev talimatlarına göre; BT çözümlerini planlayan, tasarlayan, BT çözüm projesini oluşturan, gerçekleştirdiği çözüm projesinde kalite güvence sağlayan, çözüm sonrası sorunları tespit etme, giderme, raporlama ve dokümantasyon yapma faaliyetlerini yürüten, mesleki gelişim faaliyetlerini takip eden, yaptığı çalışmaları diğer birimlerle koordineli olarak yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları : BT

Çözümleri Uzmanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İSG önlemleri almak

b) Çevre koruma önlemleri alınmasını sağlamak

c) Kalite uygulamalarını yürütmek

d) İş organizasyonu yapmak

e) Personel yönlendirmesi yapmak

f) Çalışılan alanın işe uygun düzenlenmesini sağlamak

g) Yapılan çalışmaların form ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak

h) Bilgilendirme ve raporlama yapmak

i) İşletmenin BT ihtiyaçlarını belirlemek

j) İş analizi yapmak

k) İş analizini işletmeye sunmak ve onaylatmak

l) Veri güvenliği ve gizliliğini sağlamak

m) iç ve dış birimlerle koordineli olarak bütünleşik çözümleri tasarlamak Çözümlerin bilişim teknolojileri mimarisini oluşturmak

n) Uygun donanımları ve altyapı hizmetlerini sağlamak

o) Uygun yazılım ve geliştirme araçlarının belirlenmesi çalışmalarına katılmak Çözümlerin gelişim sürecini takip etmek

p) Çözümün kalite güvencesini planlamak

q) Çözümün sürdürülebilirliğini sağlamak

r) Oluşturulan çözümün sorunlarını tespit etmek ve gidermek

s) Raporlama ve dokümantasyon yapılmasını sağlamak

t) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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