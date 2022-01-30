BT İş Analisti Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 BT İş Analisti maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde BT İş Analisti pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; BT İş Analisti nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan BT İş Analisti olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

BT İş Analisti Maaşı Ne Kadar? 2022 BT İş Analisti Maaşları

BT İş Analisti maaşı ortalama olarak aylık 7500_TL'dir. En düşük BT İş Analisti maaşı 6500_TL, En yüksek ise 8500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR BT İş Analisti iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2511.09

Meslek Adı :

BT İş Analisti

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yazılım Ve Uygulama Geliştiricileri Ve Analistleri

Meslek Birim Grubu :

Sistem Analistleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Yetkisi dahilinde ve tanımlanmış görev talimatlarına göre; yazılım geliştirme projesinin ön hazırlığını yapan, projeyi tasarlayan, geliştirme çalışmalarını koordine eden, yazılımın uygulama ortamına uygunluğunu ve çalışırlığını test eden, yazılım dokümantasyonunu tamamlayan, yazılımın uygulamaya alma hazırlıklarını yapan ve bu çalışmaları koordine eden, yazılım iyileştirme çalışmaları yapan, mesleki gelişim faaliyetlerini takip eden nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

BT İş Analisti; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İSG önlemleri almak

b) Çevre koruma önlemleri alınmasını sağlamak

c) Kalite uygulamalarını yürütmek

d) İş organizasyonu yapmak

e) Üst yönetime bilgilendirme ve raporlama yapmak

f) Çalışılan alanın işe uygun düzenlenmesini sağlamak

g) Dijital arşivleme yaptırmak

h) Yazılım geliştirme projesinin ön hazırlığını yapmak

i) Önceden geliştirilmiş mevcut ya da örnek yazılımlar üzerinde çalışarak bilgi edinmek

j) İş gereksinimlerini belirlemek için kullanıcı isteklerini dokümante etmek

k) İş analizi dokümanını hazırlamak

l) Süreç tasarımını gerçekleştirerek dokümante etmek m) Yazılım kabul test senaryoları hazırlayıp dokümante etmek

n) Değişiklik yönetimi politika ve prosedürlerini hazırlayıp dokümante etmek

o) İş analizi ve süreç tasarım dokümanları üzerinde nihai mutabakata varmak

p) İhtiyaçları yazılım geliştiricilere aktarmak

q) Proje geliştirme ve uygulamaya alma planının kesinleştirilmesini sağlamak

r) Değişiklik ihtiyaçlarını koordine etmek s) Yazılımın uygulama ortamına uygunluğunu ve çalışırlığını test etmek

t) Test ortamında gerekli testleri gerçekleştirmek u) Kullanıcılara test ve kullanım eğitimi vermek

v) Yazılım dokümantasyonunu tamamlamak

w) Yazılımın uygulamaya alma hazırlıklarını yapmak

x) Yazılım uygulamaya alma çalışmalarını koordine etmek y) Yazılım iyileştirme çalışmaları yapmak

z) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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