BT Satış Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 BT Satış Sorumlusu maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde BT Satış Sorumlusu pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; BT Satış Sorumlusu nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan BT Satış Sorumlusu olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

BT Satış Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 BT Satış Sorumlusu Maaşları

BT Satış Sorumlusu maaşı ortalama olarak aylık 12000_TL'dir. En düşük BT Satış Sorumlusu maaşı 9000_TL, En yüksek ise 15000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR BT Satış Sorumlusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2434.01

Meslek Adı :

BT Satış Sorumlusu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Satış, Pazarlama Ve Halkla İlişkiler İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Satışı İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

bilişim teknolojileri sektöründe; BT ürün ve hizmetlerinin satış öncesi hazırlık faaliyetlerini organize eden, biriminin iş planlamasını gerçekleştiren, yerinde veya müşteri ziyaretleriyle tanıtım yapan, kurumsal veya bireysel satış faaliyetlerini organize eden ve gerçekleştiren, satış sonrası işlemleri ve mesleki gelişim çalışmalarını yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

BT Satış Sorumlusu işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek

c) İş organizasyonu yapmak

d) Satış öncesi hazırlık faaliyetlerini organize etmek

e) BT ürün ve hizmetlerini satışa hazırlamak

f) BT ürün ve hizmetleriyle ilgili basit düzeyde piyasa araştırması yapmak

g) İşletmenin BT ürün ve hizmet satış kapasitesini belirlemek

h) BT ürünlerinin tedarik sürecine katkı sağlamak

i) BT ürün ve hizmetlerinin tanıtımını yapmak

j) BT ürün ve hizmetlerinin tanıtımı için saha çalışması yapmak

k) İnternet üzerinden BT ürün ve hizmetlerinin tanıtımlarına katkı sağlamak

l) BT ürün ve hizmetlerinin kurumsal satışını yapmak

m) Müşteriye satış fiyatı verme yöntemleri geliştirmek

n) Bayi kanalının satış performansını artırıcı çalışmalar yapmak

o) Satışı yapılan ürün teslimatlarının yapılıp yapılmadığını kontrol etmek

p) Satışı yapılan hizmetlerin uygulanmasını değerlendirmek

q) BT ürün ve hizmetlerinin bireysel kullanıcı satışını yapmak

r) İletişim araçları veya internette satış sistemleri üzerinden sipariş emirlerinin alınmasını sağlamak

s) Satışı yapılan ürünlerin müşteriye teslim edilmesini takip etmek

t) Veri güvenliği ve gizliliğini sağlamak

u) Satış sonrası işlemleri yürütmek

v) Satış sonrası oluşabilecek sorunların giderilmesini sağlamak

w) Bayilerin satış performanslarını değerlendirmek

x) Müşteri geri bildirimlerine çözüm sağlamak

y) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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