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BTC Türk hacklendi mi? BTC Türk kullanıcı bilgileri çalındı mı?

Kripto para borsası BTC Türk hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Kullanıcıların bilgilerinin hacker formlarında satıldığı iddia edildi. Bunun üzerine BTC Türk hacklendi mi? BTC Türk kullanıcı bilgileri çalındı mı? sorularına yanıt aranıyor.

BTC Türk hacklendi mi? BTC Türk kullanıcı bilgileri çalındı mı?

Kripto para borsalarında yaşanan Thodex skandalının ardından güvenilirliği ile ön plana çıkan BTC Türk hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Edinilen bilgilere göre BTC Türk kullanıcılarının hesap bilgileri hacker formlarında satışa çıkarıldı. Bunun üzerine vatandaşlar internet arama motorlarında BTC Türk hacklendi mi? BTC Türk kullanıcı bilgileri çalındı mı? sorularına yanıt arıyor. 

BTC TÜRK HACKLENDİ Mİ?

BTC Türk'ün hacklendiğine dair bir açıklama yapılmadı. Ancak bilgilerin çalındığının iddiası hacklendiğine yönelik söylentilerin kuvvetli şekilde dillendirilmesine neden oldu.

BTC TÜRK KULLANICI BİLGİLERİ ÇALINDI MI?

Sosyal medya platformu Twitter'da yer alan iddialara göre  BTC Türk kullanıcılarının ad-soyad, e-posta, doğum tarihi, telefon numarası, açık adresi, IP adresi, kimlik bilgileri çalındı. Ve bu bilgiler  bir hacker forumunda satışa çıkarıldı.

BTC Türk'ün Twitter hesabından iddialara ilişkin yapılan paylaşımda,"  Söz konusu iddiayla ilgili bilgi sahibiyiz, ekiplerimiz konuyu incelemektedir. Sistemlerimizde herhangi bir güvenlik ihlali bulunmamaktadır." denildi. 

BTC Türk hacklendi mi? BTC Türk kullanıcı bilgileri çalındı mı?BTC Türk hacklendi mi? BTC Türk kullanıcı bilgileri çalındı mı?

Tayfun Altuntaş
Editör
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