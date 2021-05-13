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  3. BTC Türk için skandal iddia! Kullanıcıların bilgileri formlarda satışa çıkarıldı

BTC Türk için skandal iddia! Kullanıcıların bilgileri formlarda satışa çıkarıldı

Kripto para borsası BTC Türk kullanıcıların bilgilerinin bir hacker formunda satışa çıkarıldığı iddia edildi.

BTC Türk için skandal iddia! Kullanıcıların bilgileri formlarda satışa çıkarıldı

Thodex CEO'su ve kurucu Faruk Fatih Özer'in binlerce vatandaşı dolandırıp kaçmasının ardından bir skandal da BTC Türk'te patlak verdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı BTC Türk’ten kullanıcı verilerinin sızdırıldığına ve bir hacker forumunda satışa çıkarıldığına dair bir paylaşım yaptı.  Sızdırılan veriler arasında ad soyad, e-posta, doğum tarihi, telefon Numarası, açık adres, IP adresi ve diğer kimlik bilgilerinin bulunduğu ifade ediliyor. 

 

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BTC Türk'ün Twitter hesabından iddialara ilişkin yapılan paylaşımda,"  Söz konusu iddiayla ilgili bilgi sahibiyiz, ekiplerimiz konuyu incelemektedir. Sistemlerimizde herhangi bir güvenlik ihlali bulunmamaktadır." denildi. 

Kaynak: Bölge Gündem, Shiftdelete. 

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BTC Türk için skandal iddia! Kullanıcıların bilgileri formlarda satışa çıkarıldı

Tayfun Altuntaş
Editör
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