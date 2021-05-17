BtcTurk'ün hacklendiği iddia edilmiş şirketten yapılan açıklamada söz konusu iddialar yalanlanmıştı. Fakat BTCTurk'ten söz konusu iddialara ilişkin yeni bir açıklama geldi. Peki BTCTurk hacklendi mi? | BTCTurk hesap silme | BTCTurk hesap kapatma işlemi nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

BTCTURK HACKLENDİ Mİ?

BTC Türk, kullanıcılarının hassas verilerinin bazı platformlarda satışa çıkarıldığı iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yalanladı. Fakat şirketin iddialarda bulunan kişi ve kurumlar hakkında şikayette bulunacaklarını duyurmasına rağmen bugün iddiaları kabul etti.

BTCTurk kullanıcılarının sızdırılan verileri arasında ad soyad, e-posta, doğum tarihi, telefon numarası, açık adres ve IP adresi gibi önemli bilgiler bulunuyor.

BTCTurk'ten yapılan açıklamada kullanıcı parolalarının da sızdırıldığı, ancak parolaların geri dönülemez PBKDF2 Algoritması ile şifrelendiği belirtiliyor.

Şirket, 516.924 kullanıcıya ait verilerin depolandığı ortamda oluşan güvenlik açığı nedeniyle elde edildiğini ifade ediyor. Ayrıca verilerin 2018 yılında sızdırıldığının altını çizen firma, hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.

Şirket, kullanıcıların özçekim fotoğrafları ve banka hesap bilgileri hakkında herhangi bir sızıntının olmadığını belirtti. Firmanın DLP (Data Loss Prevention) sistemleri ile korunduğunu açıklayan BtcTurk, “Günümüzde benzer bir veri ihlalin yaşanması söz konusu değildir.” ifadelerini kullandı.

Açıklama öncesinde BtcTurk veri satış konusunun illegal forumlardan kaldırılması dikkat çekici detaylar arasında yer alıyor. Bazı analistler, şirketin hackerlar ile anlaşma sağlayıp verileri sildirdiğini iddia ediyor.

BtcTurk kullanıcıları, Leak-Lookup üzerinden sızdırılan verilerde kendi bilgilerinin olup olmadığını kontrol edebilir.

BTCTURK HESAP SİLME

Digital para platformu olarak hizmet veren BtcTurk, kripto para alım satım işlemlerini TL cinsinden gerçekleştirmektedir. Kripto para borsası platformlarından BtcTurk üyelik işlemleri de resmi intenet sitesi üzerinden gerçekleştirilmektedir. BtcTurk’te VİP üyeler için de pro üyeliği de mevcuttur .Kullanıcı kişiler BtcTurk ve BtcTurk pro üyeliklerini iptal etmek için belirli bir neden göstermelerine gerek yoktur. Aynı şirkete bağlı olan bu kripto para platformlarında aynı işlemleri gerçekleştirerek üyeliğinizi iptal edebilirsiniz. Kullanıcılar üyeliklerini iptal edip hesaplarını kolay bir şekilde kapatabilirler.

BTCTURK HESAP KAPATMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

BtcTurk ve BtcTurk pro üyelik ve hesap kapatma işlemleri BTCTurk'un web sitesindeki destek amaçlı e-mail adresinden gerçekleştirilmektedir. Bu adresten şirket ile iletişime geçerek hesap kapatma ve üyelik iptal etme talebinde bulunabilirsiniz. Aynı adrese mail göndererek de bu işlemleriniz için talepte bulunabilirsiniz. Şirket tarafından size geri dönüşüm sağlanacaktır.