BtcTurk Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçının ardında

Süper Lig'in 32'nci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, sahasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Seyir zevki veren bir maç olmadığını ve 6 futbolculardan yoksun olarak bu maça çıktıklarını ifade eden Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ?Yapabileceğimiz hamleleri en doğru şekilde oyunun gidişatına göre yapmaya çalıştık. İkinci yarıda özellikle golü bulduktan sonra biraz daha kontrollü savunma yapınca oyunun kalan kısmı bizim için çok da zor olmadı. İkinci yarı bence kolay bir galibiyet oldu. Rakip şuursuzca bir baskı sergiledi ama pozisyon bulamadı, sonuçta o yüzden rahat bir galibiyet oldu. Bu dönemde gerçekten mücadele etmek çok zor. Temmuz ayındayız, oyuncular yoruldu, hepimiz çok yorulduk. Geçen yıl Haziran ayında Malatya'da sezonu açtım 13 aydır çalışıyoruz. Gerçekten bu bizim için de oyuncular için de zor bir süre. Bir şekilde doğru 11'i bulup sahada mücadele etmeye çalışıyoruz. Bugün de gerçekten oyuncularım çok iyi mücadele ettiler, iyi niyetliydiler, hepsine teşekkür ediyorum dedi. ?KOLAY MAÇLAR DEĞİL? Önlerinde Fenerbahçe derbisi ardından da Gençlerbirliği maçı olduğunu ifade eden Yalçın, Kolay maçlar değil, üçüncülük mücadelesi veriyoruz ama önümüzdeki maçlar zor. Haftaya bir derbi oynayacağız sonra da deplasmana gideceğiz. Kazanırsak, rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz ama o kadar kolay değil şeklinde konuştu. ?LJAJIC VE UMUT?UN FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAMA İHTİMALİ YOK? Burak Yılmaz ve Adem Ljajic'in gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağıyla ilgili de konuşan Yalçın, Ljajic ve Umut Nayir'in oynama ihtimali yok. Burak bir ihtimal iyileşebilir, doktorların söylediğine göre belki önümüzdeki hafta sahada olabilir. Boateng büyük ihtimal dönecek. Atiba cezalıydı o da haftaya bizimle olacak. İki, üç oyuncumuz dönecek ama N'Koudou cezalı duruma düştü. En doğru 11'i çıkarıp mücadele etmeye çalışacağız önümüzdeki haftalar bunu yapacağız. Umarım derbi bizim iyi olur? ifadelerini kullandı. ?GÖZ ZEVKİ VERMEK YERİNE ŞU ANDA OYNADIĞIMIZ MÜSABAKALARI KAZANMAMIZ GEREKİYOR? Son haftalarda iyi futboldan çok kazanmanın önemli olduğuna dikkat çeken Yalçın, ?Artık bu dönemde önemli olan şu; oyunsal anlamda göz zevki vermek yerine şu anda oynadığımız müsabakaları kazanmamız gerekiyor hedefe ulaşmak için. En azından şu anda dördüncü sırada rahat bir yerdeyiz. O yüzden geçen hafta da söyledim yani oyun olarak çok fazla bir şey beklemeyin tamamen bütün planımız, kurgumuz oynadığımız müsabakayı kazanmak üzerine. Sadece kazanmak son iki haftada bize yeterli olacak. Bu dönemde oyunculardan çok fazla şey beklemek doğru olmaz diye düşünüyorum. İyi bir planlamayla iki müsabakayı da kazanabilirsek ligi güzel, mutlu bir şekilde bitiririz diye düşünüyorum diye konuştu. ?GÖNLÜMÜZ MALATYASPOR İLE? Eski takımı Yeni Malatyaspor?un durumu ile ilgili de konuşan Yalçın, şu ifadeleri kullandı Ben Yeni Malatyaspor ile Haziran ayında sezonu açtım, UEFA'da ülkemizi iyi temsil ettiğimiz düşünüyorum. Hatta gruplara bile kalabilirdik. Ligin ilk yarısındaki Yeni Malatyaspor'a baktığınızda şunu görebiliriz; 24 puan almış, ligin en fazla gol atan ikinci veya üçüncü takımı ve oynadığı oyunla tüm kamuoyunun beğenisini kazanmış bir takım. Kimseyi suçlama maksatlı söylemiyorum ama ligin ikinci yarısında oynanan oyunlar maalesef biraz farklı oldu. Ben Yeni Malatyaspor'u 24 puanla 8'inci sırada bıraktım. Lütfen buna biraz dikkat edelim, konuşurken bunlara dikkat edelim. Bugün 24 puanla ilk yarıyı bitiren bir Anadolu takımı çok başarılıdır. Kimin kaç puanla bıraktığına bakın, şu anda kaç puan. 24 puanla bıraktık, 17 maç varken. Hep zor fikstürü oynadık biz. İkinci yarı sonuçlar çok sağlıklı olmamış olabilir Malatyaspor için ama onların kümede kalma şansı bayağı yüksek bence. İki maçta 3-4 puan herhalde Malatyaspor'u kümede bırakır. İnşallah kümede kalırlar, umarım başarılı olurlar. Biz burada çalıştık, ekmeğini yedik, gönlümüz Malatyaspor ile inşallah iyi sonuçla kümede kalırlar.? HİKMET KARAMAN KALAN SON 2 MAÇ, FİNAL MAÇI Penaltı golüyle mağlup olmalarının son derece üzüntü verici olduğunu kaydeden Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Penaltıyla alakalı pozisyon yok, pozisyon geçmiş. Hani kalecimizin hatalı çıkışı penaltı verebiliriz. İkili mücadeleye girersin, eline değer ve penaltı olur ama böyle bir pozisyonda daha önceden de bir maçta aynısını yaptık. Kalecimiz boşa çıktı rakibe yine penaltı yedik. İlk 45 dakikada 2 tane net pozisyon var ve belki topa hakim olan takım Beşiktaş ama yüzde yüz net pozisyona giren biziz. İkinci yarıya bakıyorsun savunan Beşiktaş ama biz bir türlü gol yollarında o istediğimiz altın vuruşu yapamadık. Artık kalan son 2 maç, final maçı. Maçla ilgili fazlada uzun boylu konuşmaya gerek yok. Düşündüklerimizi yapmaya çalıştık, pozisyonda bulduk, penaltı golüyle boyun eğdik. Şimdi moralimizi en üst seviyede tutup son 2 maçta da bizi ligde bırakacak skorları alıp, yolumuza devam edeceğiz diye konuştu.

Kaynak: DHA