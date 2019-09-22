BtcTurk Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçından notlar

Süper Lig'in 5'inci haftasında Galatasaray, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk oldu.

Süper Lig'in 5'inci haftasında Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 4 haftada sarı kırmızılılar 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik sonucunda aldığı 7 puan ve averajla 5'inci sırada yer alıyor. Malatya ekibi ise 2 galibiyet, 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 6 puanla 7'nci sırada bulunuyor.

FATİH TERİM CEZALI

Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamalardan dolayı 4 maç ceza alan ve sonrasında Tahkim Kurulu'nun kararıyla cezası 3 maça indirilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezasının ilkini Kasımpaşa karşısında çekmişti. Terim, Malatya deplasmanında da takımının başında olamadı. Yardımcı antrenörler Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın da cezaları devam ederken, takımı yardımcı antrenör Levent Şahin yönetti.

TRİBÜNLER DOLDU

Süper Lig'de 8 puanla 5'inci sırada yer alan Galatasaray ile ligin 7'nci sırasında bulunan Yeni Malatyaspor'da taraftarlar bu maça yoğun ilgi gösterdi. 27 bin 500 kapasiteli Yeni Malatya Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibi taraftarları için ayrılan 24 bin 500 kişilik kontenjanda 20 bin bilet satılırken, deplasman ekibi için ayrılan 1250 kişilik koltuğun bileti tükendi. Böylelikle tribünler boş kalmadı. Taraftar, ellerinde sarı kırmızılı bayraklarla takımlarına destek verdi. Maraton ve kale arkası tribünlerinde karşılaşma başlamadan önce taraftarlar sarı kırmızılı atkılarını salladı.

STAT ÇEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada stat çevresinde alınan yoğun güvenlik tedbirleri dikkat çekti. Stada giriş sağlayan tüm kapılarda tedbir alınırken, stat etrafında adeta kuş uçurtulmadı.

(FOTOĞRAFLI)

DHA