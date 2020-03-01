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  3. BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı

BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı

MALATYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı.Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzca yapılan toplantı sonucunda teknik direktörümüz Kemal Özdeş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış...

BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı

MALATYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzca yapılan toplantı sonucunda teknik direktörümüz Kemal Özdeş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." ifadesi kullanıldı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırmasının ardından anlaştığı Özdeş yönetiminde çıktığı 5 maçta mağlup oldu.

Kaynak: AA




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