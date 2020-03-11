BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ardından

Süper Lig 19'uncu hafta erteleme maçında Trabzonspor deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederken, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Çimşir, 3-1 kazandıklarını ve averajla liderliğe yükseldiklerini kaydederek, "Zor bir müsabaka olacağını düşünüyorduk. Dönem dönem zorlandığımızı da düşünüyorum ama maç itibarıyla bakıldığı zaman maçı hak ettiğimizi de düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Çimşir, maçla ilgili şu yorumda bulundu: "Özellikle golü bulduktan sonra, ikinci yarı çok ciddi pozisyonlarımız var. Daha farklı da bitebilirdi. Oyuncu arkadaşlarım tebrik ediyorum, istek ve arzularından dolayı. Bizim için iyi bir maç, iyi bir skor oldu, kazandığımız için mutluyuz."

Çimşir, bir gazetecinin "Bu puanla lider oldunuz, şampiyonlukla ilgili düşünceleriniz nedir" sorusuna, "Tabii bu bir süreç, bu bir yolculuk, burası dikensiz gül bahçesi değil, zorluklarla mücadele ediyoruz saha içinde ve dışında. Bizim özellikle taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var bu sürece hep beraber gitmek için. Sezonun sonuna kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. İnşallah, umuyorum camiayla beraber özlediğimiz, arzu ettiğimiz şampiyonluğu hep beraber yaşarız" şeklinde cevap verdi.

Bir başka gazetecinin Alexander Sörloth'un durumu ve takıma 90 dakika destek veren Trabzonsporlu taraftarlara ilişkin sorusuna ise Çimşir, "Sörloth'un durumuyla ilgili yarın daha net bir şeyler söyleyebiliriz. Taraftarımızın burada olması, coşkuları, istekleri, destekleri, arzuları bizim için son derece önemli. Umuyorum pazar günü de Trabzon'da bizleri yalnız bırakmazlar. Onlarda bu coşkuya ortak olurlar ve bu iş hep beraber götürürüz" cevabını verdi.

MALATYA CEPHESİ

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise 3-1 geriye düştükten sonra oyunu istedikleri şekle sokamadıklarını ifade ederek, "1 veya 3 puan bizim için büyük bir joker olabilirdi çünkü hiçbir takım oynamıyor, bizim burada alacağımız puan veya puanlar büyük bir avantaj sağlayacaktı. Bunu gerçekleştiremedik. Dolayısıyla artık hafta sonu oynayacağımız ve diğer arkadaşların katılımıyla maça odaklanıyoruz" şeklinde konuştu.

Karaman, fazla bir şey konuşmak istemeyerek, "Şampiyonluğa oynayan ve yukarıda bugüne kadar iyi mücadele eden bir Trabzonspor, zengin de bir kadrosu var. Biz de küme düşmemeye oynayan, bu arada da maç öncesi 8 oyuncu eksiğiyle maça çıkan bir takımız. Tabii mağlubiyetten sonra bunlar bizim için bir mazeret değil. Oyun içerisinde bazı şeyleri doğru yapabilseydik farklı olurdu. Erken gol yedik. 10'uncu dakika 1-0, sonra frikik golü... 2-1'i yakaladık. O ara biraz direnç gösterebilseydik, ayağımızdaki topu kaybettik, dönen top tekrar bize gol oldu" diye konuştu.

Karaman, 3-1 geriye düştükten sonra oyunu istedikleri şekle sokamadıklarını kaydederek, "Dolayısıyla bu maç bizim açımızdan bir kere fiziksel anlamda iyi bir takıma karşı oynuyorsun açık net konuşayım; bizi geliştiren, iyi bir takıma karşı hatalarını görebilen ve bundan sonra oynayacağımız maçlarda ders çıkaran nitelikte bir maç oynadık. Aslında 1 veya 3 puan bizim için büyük bir joker olabilirdi çünkü hiçbir takım oynamıyor, bizim burada alacağımız puan veya puanlar büyük bir avantaj sağlayacaktı. Bunu gerçekleştiremedik. Dolayısıyla artık hafta sonu oynayacağımız ve diğer arkadaşların katılımıyla maça odaklanıyoruz. Trabzon'a da başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Hüseyin Çimşir'in açıklamaları

- Hikmet Karaman'ın açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA