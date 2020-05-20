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  3. BtcTurk Yeni Malatyaspor'da çalışmalar sürüyor

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da çalışmalar sürüyor

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, yeni tip koronavirüs sebebiyle lige verilen arada çalışmalarını sürdürdü.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da çalışmalar sürüyor

Başkan Adil Gevrek de idmanı takip etti

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, yeni tip koronavirüs sebebiyle lige verilen arada çalışmalarını sürdürdü.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman, pas ve kondisyon çalışmaları ile tamamlandı. Öte yandan BtcTurk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek de hazırlıkları takip etti.

(FOTOĞRAFLI)

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da çalışmalar sürüyor

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da çalışmalar sürüyor

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da çalışmalar sürüyor

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da çalışmalar sürüyor

Kaynak: DHA


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