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BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

MALATYA (AA) - BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 11 Mart Çarşamba günü Trabzonspor'u konuk edeceği 19. hafta erteleme maçının hazırlıklarına başladı.Sarı-siyahlı kulübün açıklamasına göre, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen...

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

MALATYA (AA) - BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 11 Mart Çarşamba günü Trabzonspor'u konuk edeceği 19. hafta erteleme maçının hazırlıklarına başladı.

Sarı-siyahlı kulübün açıklamasına göre, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde koşu ve ısınma hareketleri yapıldı.

İdman, pas çalışmasının ardından taktik hazırlıklarla tamamlandı.


Kaynak: AA




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