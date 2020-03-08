BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
MALATYA (AA) - BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 11 Mart Çarşamba günü Trabzonspor'u konuk edeceği 19. hafta erteleme maçının hazırlıklarına başladı.Sarı-siyahlı kulübün açıklamasına göre, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen...
MALATYA (AA) - BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 11 Mart Çarşamba günü Trabzonspor'u konuk edeceği 19. hafta erteleme maçının hazırlıklarına başladı.
Sarı-siyahlı kulübün açıklamasına göre, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde koşu ve ısınma hareketleri yapıldı.
İdman, pas çalışmasının ardından taktik hazırlıklarla tamamlandı.
Kaynak: AA
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