BTP Adayı Kotil: Çanakkale'de millet, lideri ile buluştu

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, 18 Mart Çanakkale Zaferi sebebiyle açıklamalarda bulundu. Kotil, "Bundan tam 104 yıl önce kazanılan Çanakkale Zaferi, Türk milleti adına çok büyük bir zaferdir. Türk milletinin Mustafa Kemal önderliğinde tek yürek ve tek bilek olarak kazandığı bu zafer, tüm dünyaya Türklerin gerçek gücünün ve bu güç karşısında hiçbir devletin durmayacağının gösterildiği müthiş bir zaferdir. Çanakkale'de millet, lideri ile buluştu" dedi.

Partililerin ve tüm milletin Çanakkale Zaferi'ni kutlayan Kotil, bu zaferin kazanılmasının yegane sebebini, Mustafa Kemal'in önderliği ve Türk milletinin birliği olarak gösterdi. Kotil, yaptığı konuşmada şunları aktardı:

"Çanakkale Zaferi, bizim için çok kıymetlidir. Burada bizim birkaç gerçeğin altını çizmemiz lazım. Çanakkale Savaşları'nda şunu gördük ki; Laz, Kürt, Çerkez ve Acem olmak üzere bütün millet, bütün Müslüman Türk milleti Çanakkale'de omuz omuzaydı, sırt sırtaydı, bir ve beraberdi. Dünyanın en büyük deniz ve kara ordularına sahip olan ülkelerin hepsini denizin dibine gönderdi. Bu demektir ki, Türk milleti bir ve beraber olduğu gün kendisinin karşısında hiçbir Emperyalist güç duramaz. Çanakkale bize bunu göstermiştir. Ve yine Çanakkale bize bir şey göstermiştir: Türk milleti liderini bulduğu gün bütün dünyaya elini öptürecektir. Çanakkale bütün dünyaya Mustafa Kemal'i tanıtmıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün gelecekte yapacağı o büyük mücadelenin, kurtuluş mücadelesinin temeli Çanakkale'de atılmıştır. Dolayısıyla Çanakkale Zaferi, tüm bunların yanında Türk milletine ardından gideceği liderinin kim olduğunu göstermiştir. O yüzden bugün de biz Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) olarak, Prof. Dr. Haydar BAŞ ve kadrosu olarak diyoruz ki: Türk milletinin örnek alması gereken kişi, bütün dünyaya elini öptüren, bütün dünyayı dize getiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür."

"BUGÜN DE BİRLİĞİMİZİN BOZULMASI İÇİN OYUNLAR OYNAYANLAR VAR"

Bir kez daha birlik ve beraberliğin zaferimizdeki önemini vurgulayan Kotil, o gün de olduğu gibi bugün bile hala bu birliğin bozulması için çeşitli güçlerce oyunlar oynandığını ama Türk milleti olarak bu oyunlara kanmamamız gerektiğinin altını çizdi. Kotil, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bir başka gerçeği daha biz burada görüyoruz. Dikkat edelim, Çanakkale Savaşı'nda İngilizler Hindistan'dan Müslümanları aldı, getirdi ve Osmanlı'nın Türk milletinin karşısına koydu. Yani Müslüman'ı Müslüman'la çarpıştırmanın yolunu aradılar. Bugün de değişen hiçbir şey yoktur. Coğrafyamızda komşularımızla, Alevi-Sünni diyerek Müslüman'ı Müslüman'a kırdırmaktır. Bu oyuna gelmememiz lazım. Çanakkale Zaferi bize çok şey gösteriyor. Liderimiz Mustafa Kemal Atatürk, savaşın en kızgın anında en ön saftaydı. Hiç kimsenin korumasında değil en ön safta bulunuyordu. Milleti bir ve beraber kıldı. O yüzden Allah bir kez daha bizlere böyle bir savaşı yaşatmasın. Ama şunu unutmayalım ki: Bu millet liderini bulduğu gün, bir ve beraber olduğu gün dize getiremeyeceği hiçbir irade hiçbir güç yoktur."

DHA