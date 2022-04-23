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BTP Başkanı Hüseyin Baş, Temel Karamollaoğlu'na hesap sordu: Doğru mu bu Temel amca?

Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın köşe yazısında, "Saadet Partisi ikna edilebilseydi, altılı masanın yedinci sandalyesinde Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş oturacaktı" sözleri üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda, SP lideri Temel Karamollaoğlu'nu etiketleyerek," Doğru mu bu Temel amca?" diye yazdı.

BTP Başkanı Hüseyin Baş, Temel Karamollaoğlu'na hesap sordu: Doğru mu bu Temel amca?

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, dün kaleme aldığı köşe yazısında, Saadet Partisi'nin ikna edilmesi durumunda Bağımsız Türkiye Partisi'nin altılı masanın yedinci üyesi olacağını, ancak Saadet Partisi'nin bu duruma karşı çıktığını yazdı. 

SOSYAL MEDYADAN SORDU

Bunun üzerine İsmail Saymaz'ın ifadelerinin yer aldığı haber paylaşımını alıntılayan  Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş," Doğru mu bu Temel amca?" ifadesini kullanarak, Temel Karamolloğlu'na bir soru yöneltti.

BTP Başkanı Hüseyin Baş, Temel Karamollaoğlu'na hesap sordu: Doğru mu bu Temel amca?

KARAMOLLAOĞLU CEVAP VERMEDİ

Temel Karamollaoğlu'ndan bu paylaşıma bir cevap gelmedi.

 

BTP Başkanı Hüseyin Baş, Temel Karamollaoğlu'na hesap sordu: Doğru mu bu Temel amca?

İSMAİL SAYMAZ NE YAZDI?

İsmail Saymaz kaleme aldığı köşe yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Eğer Saadet Partisi ikna edilebilseydi, altılı masanın yedinci sandalyesinde Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş oturacaktı. Ne var ki Saadet Partisi, öteden beri çekişme halinde olduğu BTP'nin ittifaka katılmasına karşı çıkıyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise BTP ile ilişkiyi sıcak tutmaya çabalıyor. BTP lideri Baş ile ilişkiyi bir CHP parti meclisi üyesi yürütüyor.

BTP'nin Millet İttifakı'na katılması veya altılı masada oturması zor görünüyor. Ancak Baş'ın CHP'den aday olmasına Kılıçdaroğlu olumlu bakıyor."

BTP Başkanı Hüseyin Baş, Temel Karamollaoğlu'na hesap sordu: Doğru mu bu Temel amca?

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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