BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan ittifakı çıkışı! Temel Karamollaoğlu'na sitem etti: Ben şok içinde kaldım

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, FOX TV’de İlker Karagöz’ün sunduğu ‘Çalar Saat’ programına katıldı. Siyaset gündemi hakkında değerlendirmelerde bulunan Hüseyin Baş, vatandaşların partisinin Millet İttifakı içinde yer alması konusunda görüş bildirdiklerini ifade ederken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun parti hakkındaki yorumunu da ilk kez açıkladı.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU'NDAN BTP İÇİN ÇARPICI YORUM

Hüseyin Baş, Temel Karamollaoğlu'na aracı gönderdiğini ifade etti. Baş şunları söyledi:

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" Bire bir ben Temel Bey’e (Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu) bir aracıyı gönderdim. Bir sor; ‘ne problem var, biz bir şey mi yapmışız, ne yapmışız?’ Temel Bey’in şöyle söylediği bana iletildi: ‘Ya onlar çok Atatürkçü bir parti.’ Ben şok içinde kaldım. Benim duyduğum bu.

Bize CHP, Kemal Bey (CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu) cephesinden de ‘Temel Bey’le görüşün, orayı çözün ki biz masada yer alalım’ dendi. Ben bunu açıkça söylüyorum. Biz de dedik ki bir gidip görülelim. Ama bu cevabı aldık."

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"MİLLET İTTİFAKI'NIN İÇİNDE OLMAMAK BENİM TERCİHİM DEĞİL"

"Sosyal tabandan, sosyal medyadan, halktan sürekli olarak duyduğum bir şey olduğu için söylüyorum: Millet İttifakı’na katıl…" diyen Baş, " Millet İttifakı’nın içinde olmamak benim bir tercihim değil.” diye konuştu.

"BENİ MİLLET İTTİFAKI'NA ALSINLAR"

“Bu hiç kimsenin yapmayacağı bir çağrıdır” diyen Baş, Millet İttifakı'nda yer almak istediklerini belirterek, "Parti kadroları olarak Millet İttifakı'na destek veririz, içinde oluruz. Beni Millet İttifakı'na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz. Almıyorlarsa da bunu açıklasınlar. Çünkü bunu milletimiz istiyor, bunu vatandaş istiyor. Bunu Millet İttifakı, altılı masa üyeleri değerlendirsinler.” ifadelerini kullandı.