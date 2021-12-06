BTS hayranlarını üzen haber! Müzik şirketi duyurdu: BTS Müziğe ara veriyor

Popüler K-POP grubu BTS'in müzik şirketinden grubun fanlarını üzen açıklama yapıldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle turnelerini iptal etmek durumun kalan ve 2 sene aranın ardından geçen hafta ilk konserini veren BTS'in müziğe ara vereceği açıklandı.

BTS'in müzik şirketi Big Hit Music’ten yapılan açıklamada, BTS’in “uzun bir dinlenme sürecine” gireceği belirtildi.

İşte Big Hit Music’ten yapılan açıklama:

“BTS'in, 2019'da ilk verdikleri aradan bu yana, 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA' ve '2021 Jingle Ball Turnesi’nin resmi etkinliklerini tamamladıktan sonra, ikinci bir resmi uzun süreli dinlenmeyi planladığını bildirmek isteriz”

ÇIKIŞ YAPTIKLARINDAN BU YANA İLK KEZ NOEL'İ AİLELERİ İLE GEÇİRECEKLER

Öte yandan grup üyeleri J-Hope, Jimin, Jin, Jungkook, RM, Suga, ve V’den çıkış yaptıklarından bu yana ilk kez Noel dönemini aileleriyle geçirecek.

“Seul’de hayranlarının karşısına çıkıp onlarla bağ kuracakları gelecek mart ayındaki konsere hazırlanıyorlar” ifadesine yer verilen açıklamada “BTS için tezahürat yapmaya devam eden tüm hayranlara en derin şükranlarımızı sunmak istiyoruz ve onlar yeniden şarj olduktan sonra en iyi, en sağlıklı halleriyle geri dönecekler. Böylece hayranlarından gelen tüm sevgiye karşılık verebilecekler” şeklinde bitirildi.

BTS HAKKINDA

BTS, RM (Kim Namjoon), Jin (Kim Seokjin), Suga (Min Yoongi), J-hope (Jung Hoseok), Jimin (Park Jimin), V (Kim Taehyung) ve Jungkook (Jeon) olmak üzere yedi üyeden oluşur. Jungkook). Korece, Japonca ve İngilizce bilen RM, grubun lider ve atanmış sözcüsüdür. Roller açısından RM, Suga ve J-hope rapçiler, Jin, Jimin, V ve Jungkook vokalistlerdir. Sahnede J-hope, Jimin ve Jungkook'a “dance-line” lakabı takılırken, genellikle Jin ve V özellikle kırmızı halıda kalıcı izler bırakıyor.