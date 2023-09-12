BTSO üyeleri ABD’de franchise sektörünün devleri ile bir araya geldi

Bursa iş dünyası temsilcileri, BTSO'nun Küresel Fuar Acentesi projesi çerçevesinde ABD'nin Florida eyaletinde düzenlenen Franchise Expo South'u ziyaret etti. ABD'de faaliyet gösteren 200'ü aşkın markanın katılımıyla gerçekleştirilen fuarda Bursalı firmalar, marka sahipleri ve dünyaca tanınan franchise konseptleriyle bağlantı kurma imkanı bulurken, sektörel yenilikler ve trendleri de yerinde inceledi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Türkiye'nin yatırım ve ihracata dayalı büyüme hedefleri istikametinde üyelerini uluslararası fuarlarla buluşturmaya devam ediyor. Küresel Fuar Acentesi projesi çerçevesinde 2013 yılından bu yana gıdadan tekstile, makineden mobilyaya kadar farklı sektörlerdeki üyelerini 200'ü aşkın yurt dışı fuara götüren BTSO, son olarak franchise iş modelinin anavatanı olan ABD'de düzenlenen Franchise Expo South'a iş gezisi organize etti. KOSGEB destekleri ile gerçekleştirilen programa yaklaşık 40 firmadan 50'yi aşkın temsilci katıldı. ABD'nin güneyinde gıda sektörü başta olmak üzere çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firmaların yer aldığı fuarda iki gün boyunca önemli iş görüşmeleri yapan BTSO heyeti, ABD pazarını daha yakından tanıma imkanı buldu.

Fuarı ziyaret eden Karacabey Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murad Bertan, KFA Fuarcılık ile dördüncü kez bir fuara katıldığını söyledi. KFA Fuarcılık'ın artık bu konuda bir uzmanlık merkezi haline geldiğini ifade eden Bertan, "Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'na öncelikle çok teşekkür ediyorum. Küresel Fuar Acentesi gerçekten örnek bir proje. İlçelerimize ve başka illere de örnek oluyor. Tekstilden gıdaya, otomotivden makineye kadar dünya genelinde düzenlenen birçok fuara katılma imkanı buluyoruz. Sanıyorum BTSO'nun 55 bini aşkın üyesinin dünyada ayak basmadığı bir fuar kalmadı." dedi. Franchise Expo South fuarına ilişkin de gözlemlerini aktaran Bertan, şöyle devam etti: "Bu fuar, Türkiye'deki fuarlara kıyasla daha butik bir fuar. Biz daha büyük ölçekli ve geniş fuar organizasyonlarına alışkınız. Ancak burası özellikle ABD pazarı ve franchise konusunda önemli bir tecrübe edinmemizi sağladı."

Meyve üretimi ve ihracatı gerçekleştiren Hacıbaba Ticaret'i temsilen fuara katılan Ahmet Beyan, ABD pazarındaki iş fırsatlarını yerinde görmek amacıyla fuara katıldıklarını söyledi. Beyan, "Ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine meyve ihracatı gerçekleştiriyoruz. Dünyanın en önemli pazarları arasında yer alan ABD ile de ticaret imkanlarımızı geliştirebilmek amacıyla fuara katıldık. KFA Fuarcılık'ın organizasyonundan son derece memnun kaldık. Bu pazara yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz. Olumlu neticeler almayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

KOSGEB, KFA Fuarcılık tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezilerine katılan firmaların ulaşım, konaklama ve rehberlik ücretleri gibi harcamalarına destek vermeye devam ediyor. KOSGEB tarafından her bir yurt dışı iş gezisi için işletme başına sağlanan destek üst limiti yüzde 60 oranında ve en fazla 45 bin TL olarak kullandırılıyor. KOBİ'ler böylece iki yıl boyunca toplamda 90 bin TL'ye ulaşan destekten faydalanabiliyor. BTSO üyeleri www.kfa.com.tr adresinden fuarlar hakkında detaylı bilgi alıp, sektörlerine yönelik fuar organizasyonları için başvuruda bulunabiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)