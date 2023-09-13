BTÜ sanayi işbirliği

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) iş birliğinde gerçekleştirilen ve ortak proje imkânlarının ele alındığı toplantıda bir araya geldi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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BTÜ sanayi işbirliği

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) iş birliğinde gerçekleştirilen ve ortak proje imkânlarının ele alındığı toplantıda bir araya geldi.

Bursa Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin rekabet gücünü arttıracak yenilenebilir enerji, değerli madenler ve teknoloji geliştirme alanlarında geliştirilebilecek proje konuları ele alındı. Çalıştay öncesinde TENMAK Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Balıkçı ve BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar tarafından her iki kurum arasında yürütülecek ortak proje çalışmalarına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

BTÜ olarak Ar-Ge yetkinliğinin arttırılması ve üniversite sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi için çalıştıklarını dile getiren BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, "Sizlerin de bildiği gibi üniversitemiz bünyesinde bir "Proje Destek Ofisi" kurduk. Burada proje yazma ve proje yönetimine destek olmakla birlikte TENMAK gibi panellerin de simülasyonunu yapıyoruz. Bu şekilde hem proje başvurularımızın hem de proje kabul oranlarımızın arttırılmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Üniversite ve bölge bazında Ar-Ge kültürünün geliştirilmesine katkı sağlayacak çalışmalar yürüttüklerini aktaran Rektör Çağlar, "Sanayinin problemlerine çözüm sunan Ar-Ge ve doktora çalışmaları yapmak en büyük önceliğimiz. Bu anlamda üniversitemizi hem sanayii güçlendiren hem de sanayi ile güçlenen üniversite olarak tanımlayabiliriz" şeklinde konuştu.

TENMAK Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Balıkçı, nükleer enerji, bor, nadir torak elementleri, teknoloji geliştirme alanlarında Türkiye'nin rekabet gücünü arttıracak ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla bilimsel çalışmaların yapılmasını teşvik edip desteklediklerini dile getirdiği konuşmasında; "Amacımız etkin olduğumuz alanlarla ilgili Türkiye'de gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek ve desteklemek. Üniversitelerle yakın iş birliği yaparak bu görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Sahip olduğu sanayii ve akademik potansiyeli ile Bursa önemli bir çalışma alanı. Buradaki akademik camia ve sanayi iş birliğinde anlamlı sonuçlar çıkacağına inanıyoruz. TENMAK olarak temel hedefimiz uygulamalı Ar-Ge ile sorunların çözüme kavuşturularak ülke ekonomisine ticari bir değer olarak kazandırılmasını ve ülkemiz teknolojik bilgi birikiminin arttırılmasını sağlamak. Genç bir üniversite olan Bursa Teknik Üniversitesi de güçlü akademik kadrosuyla kentin önemli bir dinamiği. Birlikte verimli çalışmalar gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz." dedi.

İki oturum halinde gerçekleşen çalıştay programının ilk oturumunda TENMAK Enstitü uzmanları tarafından BTÜ akademisyenlerine geliştirilebilecek proje konuları hakkında bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi. Aralarında BOSCH, Ermaksan, KARSAN, VARAKA Kağıt, TR-BOR, ve BTSO'nun ilgili meslek komitelerinin de yer aldığı öğleden sonraki oturumda ise özel sektör temsilcileri ile akademisyenler bir araya gelerek Bursa ve Türkiye adına önem arz eden stratejik proje önerileri üzerine değerlendirmelerde bulundular.

BTÜ sanayi işbirliği

BTÜ sanayi işbirliği

BTÜ sanayi işbirliği

BTÜ sanayi işbirliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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