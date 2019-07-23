Bu 132 köyde hiç kız bebek doğmuyor! Yetkilileri alarma geçti

Hindistan toplumunda büyük bir skandal yaşanıyor.

Uttarkashi kasabası yetkilileri, ailelerin cinsiyet bazlı kürtaj yaptığı şüphesiyle soruşturma başlattı.

Hindistan’da 1994 yılında cinsiyet tercihli kürtaj yasaklansa da kız çocukları maddi külfet olarak görüldüğü için aileler kız çocuklarını aldırmaya devam ediyor.

Ülkede erkek çocuklar “evin direği” olarak görülüyor ve bir erkek bebeğin doğumu kutlama ve aile için gurur kaynağı olarak değerlendiriliyor.

Uttarkashi Bölge Yargıcı Ashish Chauhan, “Oran şüpheliydi ve cenin öldürmeye dikkat çekiyordu. Kız bebek doğum sayılarının sıfır olduğu ve tek haneli rakamlarda kaldığı bölgeleri tespit ediyoruz” dedi.

Independent’da yer alan habere göre, Uttarkashi bölgesi yetkilileri resmi doğum rakamlarının uyarı niteliğinde olduğunu söyledi. Kız bebek doğumlarının engellenmesi için kürtaj akımının başladığı şüphesi oluştuğu belirtildi. Bölgedeki 132 köy ‘kırmızı alan’ ilan edildi ve yerel verilerin daha sık incelenmesine ve sağlık görevlilerinin daha aktif görev almasına karar verildi. Seçici kürtaj yaptığı tespit edilen ebeveynlerin adli işleme tabi tutulacağı duyuruldu.

Hindistan, 1994 yılında kız bebek doğumlarına karşı yapılan seçici kürtajı yasaklamıştı fakat ülkede caydırıcı olmadı.

Hindistan polisi geçen yıl, bir hastanenin yakınında 19 kız bebek fetüsü bulmuştu.