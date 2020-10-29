Bu acının tarifi yok! Rize'de 3 kardeş koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti!
Rize'nin Çayeli ilçesinde koronavirüs 3 kardeşi hayattan kopardı. 55 yaşındaki Rukiye Çakıroğlu ve 64 yaşındaki Emine Bayraktutan salgından dolayı toprağa verildikten sadece bir kaç gün sonra 2 kız kardeşin abileri Necmettin Çakıroğlu da koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti. 3 kardeşin ölümü ilçeyi hem korkuttu hem üzüntüden yasa boğdu.
Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Sarısu köyünde 3 kardeş 54 gün içinde ölümcül koronavirüse yakalanarak yaşamını yitirdi.
Sarısu köyünde oturan Mustafa Çakıroğlu'nun 2 kızı ve oğlu koronavirüse yakalandı. Tedaviye alınan Rukiye Çakıroğlu 4 Eylül’de, İstanbul’da, Emine Bayraktutan ise 17 Eylül’de, Düzce'de hayatını kaybetti.
KIZ KARDEŞLERİNİN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN ABİLERİ DE KORONAYA YAKALANDI
İki kardeşini toprağa veren Necmettin Çakıroğlu da aynı hastalığa yakalandı. Covid-19 testi pozitif çıkan Çakıroğlu hastanede tedaviye alındı. Çakıroğlu da dün hayatını kaybetti. 3 kardeşin koronavirüsten ölümü ilçede üzüntüye yol açtı.