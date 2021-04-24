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  3. Bu acıya yürek dayanmaz! 4 yaşındaki evladını toprağa verdi

Bu acıya yürek dayanmaz! 4 yaşındaki evladını toprağa verdi

İzmir'in Konak ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybeden 4 yaşındaki Bulut Gürgür, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Bu acıya yürek dayanmaz! 4 yaşındaki evladını toprağa verdi

Geçtiğimiz Perşembe günü Boğaziçi Mahallesi 2203. sokak üzerinde bulunan bir evin üst katında çıkan yangında 4 yaşındaki Bulut Gürgür dumandan etkilenerek hayatını kaybetmişti. Yangın esnasında olay yerinde bulunan Bulut Gürgür'ün akrabası Hamza Arslanalp, mahalledeki küçük çocukların oyun oynamak için eve girip çakmakla süngerleri tutuşturduğunu ve yangının birden alevlenmesiyle Bulut Gürgür'ün korkarak koltuğun altına saklandığını söylemiş ve küçük çocuğun dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirlenmişti. Minik Bulut'un cansız bedeni otopsisi yapıldıktan sonra yakınlarına teslim edildi.

GÖZYAŞLARI EŞLİĞİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

4 yaşındaki Bulut Gürgür için Yeni Hacılarkırı Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törende Bulut Gürgür'ün annesi Nurcan Gürgür, ayakta durmakta güçlük çekti. Minik Bulut'un babası Abbas Gürgür ise cezaevinde bulunması sebebiyle törene katılamadı. Minik Bulut, dualar edilmesi ve helallik alınmasının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Bu acıya yürek dayanmaz! 4 yaşındaki evladını toprağa verdi

Bu acıya yürek dayanmaz! 4 yaşındaki evladını toprağa verdi

Bu acıya yürek dayanmaz! 4 yaşındaki evladını toprağa verdi

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