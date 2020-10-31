İzmir Seferihisar'daki depremin korkunç sesi ortaya çıktıEdirne'de korona virüs denetimlerinde 238 kişiye toplamda 254 bin TL ceza yazıldıİstiklal ve Taksim caddelerinde droneli covid-19 denetimi!Irak’ta eğitim uçağı teknik arıza nedeniyle düştü: 2 asker hayatını kaybettiJames Bond karakterine hayat veren Sean Connery yaşamını yitirdiSon dakika Haberi: Van’da belediye otobüsü kazası: 10 yaralı var!Terme'de Ambulans helikopter 82 yaşındaki hasta için havalandıKuşadası Belediyesine deprem dolayısıyla 386 hasar başvurusu yapıldıAK Parti Van 7. Olağan İl Kongresi gerçekleşiyor!Misli.com 2. Lig 8. hafta puan durumu
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Bu acıya yürek dayanmaz! Dr. Nuri Seha, depremde kaybettiği eşi ve iki çocuğunu toprağa verdi

Bu acıya yürek dayanmaz! Dr. Nuri Seha, depremde kaybettiği eşi ve iki çocuğunu toprağa verdi

Ege Denizi İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde hayatını kaybeden İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha'nın eşi Burcu Yüksel ile çocukları Efe Ilgaz Yüksel ve Dila Yüksel gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Bu acıya yürek dayanmaz! Dr. Nuri Seha, depremde kaybettiği eşi ve iki çocuğunu toprağa verdi

Deprem ülkesi olduğumuz gerçeği ile yüzleştiğimiz İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 26 kişinin acısı yürekleri dağlarken bu kişilerin cenaze törenleri de yapılıyor. Bayraklı ilçesinde deprem sebebiyle yıkılan binada bulunan ve enkazdan cansız bedenleri çıkartılan  İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha'nın eşi Burcu Yüksel ile çocukları Efe Ilgaz Yüksel ve Dila Yüksel'in cenaze namazı Hacılarkırı Mezarlığı'na getirildi.

Bu acıya yürek dayanmaz! Dr. Nuri Seha, depremde kaybettiği eşi ve iki çocuğunu toprağa verdi

ACILI BABA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Acılı baba Dr. Nuri Seha Yüksel, ayakta durmakta zorluk çekerken, eşi ve çocuklarının tabutuna sarıldığında sinir krizi geçirdi. Anne ve iki çocuğu yan yana bulunan mezarlarda gözyaşlarıyla toprağa verildiler.

Bu acıya yürek dayanmaz! Dr. Nuri Seha, depremde kaybettiği eşi ve iki çocuğunu toprağa verdi

Cenaze töreninde AK Parti İzmir milletvekili, eski TBMM Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir araya gelirken törende acılı ailenin yakınları ve sevenleri ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, siyasi partilerin temsilcileri yer aldı.

Bu acıya yürek dayanmaz! Dr. Nuri Seha, depremde kaybettiği eşi ve iki çocuğunu toprağa verdiBu acıya yürek dayanmaz! Dr. Nuri Seha, depremde kaybettiği eşi ve iki çocuğunu toprağa verdiBu acıya yürek dayanmaz! Dr. Nuri Seha, depremde kaybettiği eşi ve iki çocuğunu toprağa verdi

Bu acıya yürek dayanmaz! Dr. Nuri Seha, depremde kaybettiği eşi ve iki çocuğunu toprağa verdi

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT