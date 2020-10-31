Bu acıya yürek dayanmaz! Dr. Nuri Seha, depremde kaybettiği eşi ve iki çocuğunu toprağa verdi

Deprem ülkesi olduğumuz gerçeği ile yüzleştiğimiz İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 26 kişinin acısı yürekleri dağlarken bu kişilerin cenaze törenleri de yapılıyor. Bayraklı ilçesinde deprem sebebiyle yıkılan binada bulunan ve enkazdan cansız bedenleri çıkartılan İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha'nın eşi Burcu Yüksel ile çocukları Efe Ilgaz Yüksel ve Dila Yüksel'in cenaze namazı Hacılarkırı Mezarlığı'na getirildi.

ACILI BABA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Acılı baba Dr. Nuri Seha Yüksel, ayakta durmakta zorluk çekerken, eşi ve çocuklarının tabutuna sarıldığında sinir krizi geçirdi. Anne ve iki çocuğu yan yana bulunan mezarlarda gözyaşlarıyla toprağa verildiler.

Cenaze töreninde AK Parti İzmir milletvekili, eski TBMM Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir araya gelirken törende acılı ailenin yakınları ve sevenleri ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, siyasi partilerin temsilcileri yer aldı.