TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle izlenme rekorları kıran Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, pazartesi akşamlarının en sevilen dizileri arasında yer alıyor. Bir süredir Dünya Kupası maçları nedeniyle yeni bölümleri yayınlanmayan dizinin final yapacağına dair iddialar ortaya atılmış, ardından haberler yalanlanmıştı. Diziseverler yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ederek araştırıyor. Peki bu akşam Alparslan Büyük Selçuklu var mı 5 Aralık 2022 Pazartesi? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

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BU AKŞAM ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU VAR MI 5 ARALIK 2022 PAZARTESİ?

TRT 1 kanalında pazartesi akşamları yeni bölümleriyle ekranlara gelen Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, Dünya Kupası maçlarının devam etmesi nedeniyle bu akşam da yayınlanmayacak.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

En son bölümü 21 Kasım 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizinin uzun süredir ekranlara gelmeyen yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı da merak ediliyor.

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümünün 12 Aralık Pazartesi günü ekranlara gelmesi bekleniyor.

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ KONUSU

Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Bunun üzerine Anadolu’ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu meliklerine gizemli birtakım suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan’ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan bir Türkmen kızı Akça’nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça Hatun arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça’nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen’i Ani’ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos’un oğlu Yannis’in yaptığı hata, Sultan Tuğrul’un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler’de Bizans ordusuyla karşı karşıya gelir. Pasinler Savaşı, Alparslan’a Anadolu’nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.