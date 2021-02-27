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Bu akşamki ödül oyununu kim kazandı? 27 Şubat Cumartesi Survivor ödül oyunu sonucu

TV 8'in sevilen yarışması Survivor 2021'in son bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımı ödül oyununda karşı karşıya geldi. Peki Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? 27 Şubat Cumartesi bu akşamki ödül oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

Bu akşamki ödül oyununu kim kazandı? 27 Şubat Cumartesi Survivor ödül oyunu sonucu

Dünyanın en zor yarışması Survivor'da ödül oyunu heyecanı... Survivor 2021'in son bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı ödül oyunu için kıyasıya yarıştı. Peki bu akşamki ödül oyununu hangi takım kazandı? 27 Şubat Cumartesi  Survivor ödül oyunu sonucu | İşte ayrıntılar...

BU AKŞAMKİ ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 27 ŞUBAT CUMARTESİ SURVIVOR ÖDÜL OYUNU SONUCU

Survivor 2021'in 36. bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı ödül oyununda karşı karşıya geldi. Market oyununda ödülü kazanan takım Gönüllüler oldu. 

Bu akşamki ödül oyununu kim kazandı? 27 Şubat Cumartesi Survivor ödül oyunu sonucu

SURVİVOR 2021'İN GEÇEN BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Survivor 2021, 34. bölümünde Ünlüler takımı ile gönüllüler takımı karşı karşıya gelmişti. 

Survivor 2021'de Gönüllüler takımı iletişim oyunu kazanmamıştı. Oyun için iyi bir performans sergileyen Gönüllüler, Instagram'a filtreli fotoğraf koyma ve  ailelerinden gelen fotoğraflı mesajları okuma hakkını kazanmıştı.

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kaybetmişti. Haftanın 1. eleme adayı Yiğit olmuştu.

Pazar akşamı yayınlanan 32. bölümde ünlüler takımı haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu da kaybedince haftanın ikinci eleme adayını belirlemek için Ünlüler Takımı oylarını kullanmıştı. Konseyin sonunda eleme potasına giren isim Çağrı olmuştu.

Survivor 2021'in geçen bölümünde en çok SMS oyunu alan Batuhan olmuş ve eleme adayı olarak İlayda'nın adını vermişti.

Bu akşamki ödül oyununu kim kazandı? 27 Şubat Cumartesi Survivor ödül oyunu sonucu

Yiğit, Çağrı ve İlayda arasından adaya veda eden isim Yiğit olmuştu.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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